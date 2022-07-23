Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 289 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan son dakika açıklamasında devam eden Pençe-Kilit operasyonu kapsamında şu ana kadar 289 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.
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