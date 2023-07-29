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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:40:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:40:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mağarada yapılan aramalarda, 6 el bombası, bir RPG-7 roketatar, bir 9m113 Konkurs m ve rampası, 3 RPG-7 antitank mühimmatı, 20 120 mm havan mühimmatı, bir top mühimmatı, 300 12.7 uçaksavar fişeği, 3 RPG-7 sevk fişeği, 175 5.56 fişek, 6 şarjör, bir EYP ateşleme düzeneği, bir termal dürbün, bir kamera, bir aksiyon kamerası, 2 kamera bataryası, 2 termal alt üst kıyafet, 2 termal başlık ve bir termal şemsiye bulundu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist silah mühimmat
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