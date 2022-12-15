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15 Aralık 2022 Perşembe 13:18:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 13:18:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Kaynak: TRT Haber

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Yavuz için taziye mesajı paylaşarak, "Kahraman silah arkadaşımız 15 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terör örtütü pkk şehit
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