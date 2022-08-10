Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Şimşek'in şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
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