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23 Nisan 2022 Cumartesi 11:25:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 11:25:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerlerimiz Bekir Can Kerek ile Kubilay Çon'a ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman polisimiz Aytaç Altunörs'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şehit piyade uzman çavuş Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, şehit olan 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Çon'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kamlık Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Alper ve annesi Hafize Çon'u ziyaret ederek, oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, Çon ve tüm şehitler için dua edildi.

Bekar olan şehidin üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Havza ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Etiketler : Cengiz Nayman Türk bayrağı Müftüsü Mehmet Nurlu
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