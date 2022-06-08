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08 Haziran 2022 Çarşamba 11:47:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 11:49:00

MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Etiketler : PENÇE MSB T.C. Millî Savunma Bakanlığı PKK
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