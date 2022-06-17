VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den net İsveç ve Finlandiya mesajı: NATO için de tehdit
"Türkiye'yi lojistik merkezi olarak görüyoruz"
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını etkileyici buldu
NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors
Elon Musk'a 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabil...
Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti
Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YÖK Başkanı Özvar: Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, heyecanla sizleri bekli...
TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldı
Küresel piyasalarda resesyon korkusu güçleniyor
"Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım!"
3 Millet Tek Yürek
Lavrov "Rusya'ya diz çöktürmeliyiz" diyen İngiltere'ye meydan okudu
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
NATO toplantısına damga vuran an!
Rusya'ya darbe! Alçak uçuş yapan Mi-35M düşürüldü
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Kritik asgari ücret görüşmesi
İlk yarışını taçlandırdı
Önce tatil sonra film
17 Haziran 2022 Cuma 12:18:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 12:18:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Pençe-Kilit Operasyonu PKK OPERASYON
Ayrılıklar medeni olmalı

Ayrılıklar medeni olmalı
Hande'yle ayrılmadık

Hande'yle ayrılmadık
KKTC'de ‘Çakkıdı Çakkıdı'

KKTC'de ‘Çakkıdı Çakkıdı'
Servetine servet kattı

Servetine servet kattı
Düğün bitti eğlence bitmedi

Düğün bitti eğlence bitmedi
Kozmik coşku

Kozmik coşku
Hande'nin yasak çözümü

Hande'nin yasak çözümü
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Tekli öncesi tatil

Tekli öncesi tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX