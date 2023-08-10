Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği belirtildi.

İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı... pic.twitter.com/gSaTmtagCr