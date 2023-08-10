Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği belirtildi.
İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı... pic.twitter.com/gSaTmtagCr
Açıklamada, "Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." denildi.
Operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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