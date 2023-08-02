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02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:20:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:20:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist pkk
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