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01 Temmuz 2022 Cuma 12:56:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 12:56:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB Pençe-Kilit Operasyonu
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