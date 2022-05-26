MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!
MSB, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" dedi
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! pic.twitter.com/Ecm61Je8K6
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