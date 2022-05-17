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17 Mayıs 2022 Salı 18:25:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 18:32:00

Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki terör inleri temizleniyor

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, terör inlerinin temizlendiği operasyondan görüntüler paylaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Komandolar terör inlerinin yerini tespit etti, tank ve top atışları ile o inler yerle bir edildi.

Karadan ilerleyen Mehmetçik teröristlerin ensesinde. Özel kuvvetler, metrelerce uzunluktaki tünellere girdi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör inlerinin temizlendiği operasyondan görüntüler paylaştı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait RPG-7 roketatar, 6 adet AK-47 piyade tüfeği ve 58 adet şarjörü, 2 antipersonel mayını, 74 el bombası, 30 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 2 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 30 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 44 adet sevk fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 50 adet basma düzenek, 50 adet Alfa-fire düzenek, 2 bin elektrikli fünye, 2 plastik patlayıcı, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, silah üstü termal, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı dürbünü, 2 adet Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, gece görüş dürbünü, termal dürbün, Yaesu araç telsizi, 8 Yaesu el telsizi,14 gaz maskesi, 16 oksijen tüpü, 3 güneş paneli ile çok sayıda yaşam malzemesine el konuldu.

MAĞARA VE SIĞINAKLAR YOK EDİLDİ

Arazi taramalarında, teröristlerin mühimmat ve erzak taşımak için kullandıkları bir teleferik sistemi de kullanılamaz hale getirildi.

Ortaya çıkarılan mağara ve sığınaklar ateş destek vasıtaları ile imha edildi.

Etiketler : Pençe Kilit Operasyon Milli Savunma Bakanlığı özel kuvvetler
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