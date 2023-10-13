VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmara Adası açıklarında gemi kazası
58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, kom...
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden güneye geçmelerini istedi
Mehmetçik ve Filistin için sabah namazında dua edildi
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
13 Ekim 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 09:15:00

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim'de bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'ya Allah'tan rahmet, aziz şehidimizin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler : pençe kilit operasyonu milli savunma bakanlığı şehit musa esat kaya
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Davette buluştular

Davette buluştular
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX