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11 Haziran 2022 Cumartesi 22:04:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 22:04:00

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Etiketler : Pençe-Kilit operasyon Bakanlık Milli Savunma Bakanlığı
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