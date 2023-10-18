18 Ekim 2023 Çarşamba 16:16:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 16:16:00
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Detaylar geliyor...
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