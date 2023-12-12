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12 Aralık 2023 Salı 22:01:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 22:01:00

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir asker şehit düştü

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler : Pençe-Kilit Operasyonu Teğmen Alperen Emir şehit
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