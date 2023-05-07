VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Cumhur İttifakı'nın mitingleri dünyaya bir cevap"
Arap Birliği "Esed rejiminin Birliğe dönüşü konusunda" anlaştı
Bakan Soylu: Bu geleceğin seçimidir
Depremzede çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının malzeme desteğiyle spor yapıyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı
07 Mayıs 2023 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 14:15:00

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 gece görüş dürbünü, 2 USB harici bellek, 4 hafıza kartı, 1 ses kayıt cihazı ele geçirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist silah mühimmat
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
İnsan kendinin doktoru olmalı

İnsan kendinin doktoru olmalı
Tenis kortunda defile

Tenis kortunda defile
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Aşk yok!

Aşk yok!
Tekli imaj

Tekli imaj
Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi

Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi
Bebeğinin odasını gösterdi

Bebeğinin odasını gösterdi
Arayış'tan ilk kareler

Arayış'tan ilk kareler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX