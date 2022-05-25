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25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:00:00

Pençe-Kilit bölgesinde komandolar, teröristlerin saklandıkları mağaraları ele geçirdi

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada farklı çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 ele geçirildi.

PKK'lı teröristlerin 5 askeri şehit ettiği saldırı sonrasında Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ediyor.

Sıkıştırıldıkları mağarada Mehmetçik'in "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin saklandıkları alanlara tek tek giren komandolar, mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat, silah araç-gereç ele geçirdi.

Mağaralarda, televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler ve yaşam malzemeleri de bulundu.

Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı belirlenirken bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.

Mağaralarda farklı çapta silah ve mühimmat ele geçirilirken, bunlar arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar da dikkati çekti.

Etiketler : PKK Mehmetçik Pençe-Kilit bölgesi
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