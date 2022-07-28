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28 Temmuz 2022 Perşembe 23:50:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 23:50:00

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek yaralanarak hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Pençe-Kilit bölgesi operasyon Milli Savunma Bakanlığı
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