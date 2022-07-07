Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu
Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadesinde bulundu.
MSB, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." dedi
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