Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Pençe-Kilit bölgesinde 16 terörist öldürüldü
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/qQApGeKJI5
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