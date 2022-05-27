Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/qQApGeKJI5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2022