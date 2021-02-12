Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye çıktı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.
- Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
- Çelik'ten yeni anayasa açıklaması
- Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
- Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
- Başkan Erdoğan: 36 milyar liraya yükselttik
- Mavi Vatan'ın insansız muhafızı suya indirildi