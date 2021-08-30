Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos'ta roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.