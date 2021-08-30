VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu
MSB'den 'kahramanlara' özel klip
Aşısını yaptırmayıp Irak'a gideceklere test zorunluluğu
14 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor
Türkiye'de 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi
Bakan Çavuşoğlu: İlave bir mülteci yükü kaldıramayız
Bayraktar, bir bürokratın kendilerini nasıl vazgeçirmeye çalıştığını anlattı
Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği
Bakan Akar'dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Erdoğan: AKINCI ile birlikte dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olduk
CHP yönetimi düğmeye bastı: Parti içi muhalifler susturuluyor
ABD duyurdu: Taliban söz verdi
CHP'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı videodaki emek hırsızlığına tepki!
Türkiye'den Ermenistan ve S-400 açıklaması
Taliban lideri nerede?
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı
Türkiye'ye altın müjdesi! 1890 tonluk keşif
"Taliban'ın devlet yönetme noktasındaki duruşunu göreceğiz"
Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı
TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor
Anastasiadis'in ''geri dönün'' teklifine KKTC'den tepki
Akıncı TİHA'ya özel müzik çalma listesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:40:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:40:00

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Ağustos'ta Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos'ta roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Şehit Türk Silahlı Kuvvetleri
Aşı karşıtlarına ateş püskürdü

Aşı karşıtlarına ateş püskürdü
Ruh yaşım 40

Ruh yaşım 40
Ruh ikizini bulmuş

Ruh ikizini bulmuş
Melisa istemedi Simay kaptı

Melisa istemedi Simay kaptı
Set hazırlığı

Set hazırlığı
5 yıl sonra setlerde

5 yıl sonra setlerde
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Aşkın mimarı

Aşkın mimarı
Üç Kuruş'ta buluşacaklar

Üç Kuruş'ta buluşacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER