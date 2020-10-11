MSB paylaştı! İşte Pençe Kaplan operasyonunda ele geçirilen silahlar

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB: Kahraman Komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait; 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 109 adet el bombası, 2 adet EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi." denildi.
Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda;
- 32 adet AK-47 piyade tüfeği
- 2 adet RPG-7 roketatar
- 1 adet tabanca
- 109 adet el bombası
- 2 adet EYP
- 24 adet Doçka mühimmatı
- 80 adet havan mühimmatı
- 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı
- 29 adet Zagros mühimmatı
- 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu
- 250 kg TNT
- Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
- Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki: Beyanları asılsızdır
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- Açelya Akkoyun soracak, Av. Özlem Zengin akla takılanları cevaplayacak
- Sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
- Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama