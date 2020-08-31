Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini aktardı.
Irak'ın kuzeyinde kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda sığınak ve mağara ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 7 adet roket mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi."
Irak kuzeyindeki #PençeKaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda sığınak ve mağara ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 7 adet roket mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/dycVVqVRaD#MSB #TSK pic.twitter.com/utoKLSidOd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2020
- Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
- THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
- FETÖ'cü 21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu
- İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan TSK'dan ihraç edildi
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
- Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG tepkisi: Hizmet edecek adımlardan kaçının