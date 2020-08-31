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31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:34:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:38:00

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini aktardı.

Irak'ın kuzeyinde kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda sığınak ve mağara ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 7 adet roket mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi."

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