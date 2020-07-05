Pençe-Kaplan'da PKK'ya ağır darbe!

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla sürdüğü belirtildi.
Komandoların Haftanin bölgesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 40 adet el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 430 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 120 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1010 adet 5,56 milimetre mühimmat, 16 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 3 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 64 tapa, 18 RPG -7 sevk fişeği, 17 adet antipersonel RPG-7 mühimmatı, 3 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bir Doçka namlusu, 150 adet av fişeği, 5 kilogram yaprak ve toz barut, 4 elektrikli fünye, 2 kilogram TNT kalıbı ve bir keskin nişancı dürbününün ele geçirildiği kaydedildi.
#PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2020
4 AK-47 P. Tf., bir 81 mm havan ile 430 Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 19 havan mühimmatı, 20 RPG-7 mühimmatı ve 34 bombaatar mühimmatı ele geçirildi.https://t.co/ICeBkEDPTT pic.twitter.com/xq1G7m4TCm
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