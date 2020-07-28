Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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