Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfDoX2DgAh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020
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