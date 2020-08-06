  • BIST
    1056.17
  • Dolar
    7,2715
  • Euro
    8,6525
  • Altın
    480,0490
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bu bölümleri seçene maaş gibi burs!
Borsadan dolar adımı: 16 aya çıkarıldı
Kayseri'de uyuyan köpek için çalışmayı durdurdular
Taksim Camii'nde sona doğru: Yüzde 65'i tamamlandı!
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de
ÖSYM, ALES giriş belgelerini erişime açtı
Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde tekrar başlatıldı
Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır
Kimya sektörünün temmuz ihracatı 1 milyar 586 milyon dolar
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Konut kredisi faizi yükseltildi
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı: O anlar kameraya yansıdı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Selçuk Yula anılıyor
Türk takımları 9 sezonun en kötü performansına imza attı
"Oğlum, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor
Çanakkale'de orman yangını çıktı
Polonya'da Cumhurbaşkanı Duda'nın ikinci dönemi başladı
Patlama Lübnan siyasetinde bir milat olabilir
Polis, jandarma ve zabıtadan pandemiye karşı ortak uyarı ve denetleme
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
06 Ağustos 2020 Perşembe 14:36:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 14:46:00

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER