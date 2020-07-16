16 Temmuz 2020 Perşembe 10:24:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 10:33:00
Pençe-Kaplan Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Milli Savunma Bakalığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/2sPfB4i4Uy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020
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