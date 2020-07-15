Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ederken, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.
Bu kapsamda Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun hava harekatıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
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