Pençe Kaplan Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz PençeKaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."
Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/YKR1uprhgH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2020
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