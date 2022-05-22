Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde, Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
- Türkiye'den ABD'deki vatandaşlarına 'toplu organizasyonlarda dikkatli olunması' tavsiyesi
- Bakan Soylu Niğde'deki kazanın sebebini açıkladı
- Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
- MİT'ten nokta operasyon!
- ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsü, herkesin endişelenmesi gereken bir şey
- Emniyet, ABD'deki Türkleri protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı