Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/SnxJGnqxAw
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