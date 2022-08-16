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16 Ağustos 2022 Salı 10:49:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 10:49:00

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Etiketler : pençe kaplan operasyon terörist milli savunma bakanlığı pkk
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