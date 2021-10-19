Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz
Kaynak: DHA
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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