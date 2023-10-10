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10 Ekim 2023 Salı 15:19:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 15:19:00

Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

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Pençe Harekat bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Pençe Harekat bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Pençe Harekât Bölgesinde, 10 Ekim 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : msb pençe harekat bölgesi asker şehit
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