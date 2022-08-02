2 Uçak gemisi limandan ayrıldı: Savaş için hazır!

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02 Ağustos 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 18:00:00

Pelosi'nin kritik Tayvan ziyareti öncesinde bölgede askeri hareketlilik

Kaynak: Global Times

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesi bölgedeki askeri hareketlilik artıyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın aktif görevdeki 2 uçak gemisinin limandan ayrıldığı ifade edildi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın aktif görevdeki 2 uçak gemisinin de limanlarından ayrılarak denize açıldığını bildirdi.

"SAVAŞ İÇİN HAZIR!"

Global Times'ta yer alan haberde, ülkenin kuzeyinde, Sarı Deniz kıyısındaki Çingdao şehrinde demirli Liaoning uçak gemisinin önceki gün, güneyde Haynan Adası'ndaki Sanya şehrinde demirli Şandong uçak gemisinin de dün limanlarından ayrıldığını belirterek, "Savaş için hazır" denildi.

"OTURUP İZLEMEYECEĞİZ"

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine şiddetle karşı çıktığı yinelenmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian konuyla ilgili değerlendirmesinde, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini 'oturup izlemeyeceğini' kaydederek, "Her tür ihtimale karşı tamamen hazırlıklıyız." demişti.

"SERT MİSİLLEME YAPMAKTA KARARLIYIZ""

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Pelosi'nin Tayvan'a olası ziyareti konusunda ABD ile iletişim içindeyiz. ABD'nin ciddiyet ve hassasiyetimizi anlamış olmasını umuyoruz" dedi.

Sözcü, "Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde sert misilleme yapmakta kararlıyız" diye konuştu.

Etiketler : Pelosi Tayvan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
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