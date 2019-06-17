Pelin Batu: Sokrates'e, Platon'a fahişeler fikir verirdi

Oyuncu, yazar, tarihçi Pelin Batu, geçtiğimiz aylarda Datça'ya yerleşerek İstanbul'u terk etme kararı almıştı. Anne olan Pelin Batu, çok uzun bir süredir televizyon ekranlarında yer almıyordu.

Artı TV'ye konuk olan Pelin Batu programda araştırma kitabı yazmaya başladığını ancak ülkemizde kaynak bulmakta zorlandığını söyledi.

Batu programda ifadelerini kullandı:

"Müslümanlıkta da Doğu Roma'dan alınan bir gelenektir. Kadın hareminde durur. Sadece foksiyonu çocuk yapmaktır. Evden pek çıkmaz, kapanır. Çok ataerkil bir toplum. Roma da öyle.

Ama belli sınıflarda kadınlar ve erkekler daha hareket alanı geniş oluyor.

Bu kadınlar, Theodora... Bu arada o da tartışılır fahişe olduğu. Ama diyelim ki fahişe.

Pek çok filozofun hayat kadını arkadaşı var. Hatta Sokrat'ın sevgilisi diyelim. Pekçok fikrini ondan aldığını. Öğrencisi Eflatun'un ya da Platon'un diyalogları yazarken o kadından etkilendiği söylenir."

(Ensonhaber)