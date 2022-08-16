Pelikanlara evlat sevgisi

Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nde balıkçılık yapan Kurtuluş Kılıç, yaklaşık 3 ay önce Adalar mevkisinde anneleri tarafından terk edilen bitkin haldeki iki yavru tepeli pelikanı gördü.



Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanları besleyip büyüten Kılıç, kardeşi ve çocuğunun isimlerini verdiği "Yiğit" ve "Ömür" ile sıkı dostluk kurdu. Şimdi pelikanlar yanından ayrılmıyor.