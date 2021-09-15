PCR testi şartının kapsamı genişletildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.

Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.

Yazıya göre, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testleri, özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyon çalışanlarından da talep edilecek.

Ayrıca, faaliyette bulunan özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların 13 Eylül 2021 tarihinden sonra gerçekleşecek teorik ve uygulama sınavları ile öze motorlu taşıt sürücüleri kurslarının yine aynı tarihten sonra yapılacak uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşılı veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak.

Şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecek.