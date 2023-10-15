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Pazarcık 3.8 ile sallandı
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15 Ekim 2023 Pazar 01:43:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 01:43:00

Pazarcık 3.8 ile sallandı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.28 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:31'de kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 10.28 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:31'de kaydedildi.

Etiketler : afad kahramanmaraş deprem
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