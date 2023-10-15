Pazarcık 3.8 ile sallandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.28 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:31'de kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 10.28 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:31'de kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-15
Saat:01:31:54 TSİ
Enlem:37.531 N
Boylam:37.254 E
Derinlik:10.28 km
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