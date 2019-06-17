Pazarcı’dan dikkat çeken yorum: Küçükkaya o soruyu neden soramadı?

  • Bist 100
    92.435
  • Dolar
    5,8605
  • Euro
    6,5902
  • Altın
    251,9969
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
300 bin TL ödülle aranan gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi 300 bin TL ödülle aranan gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Ever Banega için Galatasaray'la yarışan Boca Juniors transferden vazgeçti Ever Banega için Galatasaray'la yarışan Boca Juniors transferden vazgeçti
Didem Aslan'dan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri: Yanlış bir gelenek olur Didem Aslan'dan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri: Yanlış bir gelenek olur
17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Tozkoparan mı, zirveyi kim kaptı? 17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Tozkoparan mı, zirveyi kim kaptı?
Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor
Kasımpaşa, Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Kasımpaşa, Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Ruhani'den Fransa'ya 'nükleer anlaşmadaki tarihi rol için az zaman kaldı' uyarısı Ruhani'den Fransa'ya 'nükleer anlaşmadaki tarihi rol için az zaman kaldı' uyarısı
Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı
YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı
Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı! Miray Akay kimdir, kaç yaşında? Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı! Miray Akay kimdir, kaç yaşında?
İpek Öztürk Savaş'ın 'Çelişkiler' sergisi açıldı İpek Öztürk Savaş'ın 'Çelişkiler' sergisi açıldı
Volkan Demirel'in menajerinden açıklama: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim Volkan Demirel'in menajerinden açıklama: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
FETÖ'nün mahrem imamı Yunanistan'a kaçarken paketlendi FETÖ'nün mahrem imamı Yunanistan'a kaçarken paketlendi
İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Yıldırım koştu Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Yıldırım koştu
Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti
"Mahrem imam" Yunanistan'a kaçarken yakalandı "Mahrem imam" Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Sahte kimlik kullanan 2 şüpheli parmak izlerinden yakalandı Sahte kimlik kullanan 2 şüpheli parmak izlerinden yakalandı
Tarihi oturum için Başkan Erdoğan ne dedi? Tarihi oturum için Başkan Erdoğan ne dedi?
İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı
Okula başlama yaşı 2019 kaçtır? İlkokula başlama yaşı değişiyor mu? Okula başlama yaşı 2019 kaçtır? İlkokula başlama yaşı değişiyor mu?
Francesco Totti Roma'dan ayrıldığını çarpıcı sözlerle duyurdu Francesco Totti Roma'dan ayrıldığını çarpıcı sözlerle duyurdu
Erol Bedir, Deniz Türüç için resmi bir teklif almadıklarını söyledi Erol Bedir, Deniz Türüç için resmi bir teklif almadıklarını söyledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 15:30 | Pazartesi

Pazarcı’dan dikkat çeken yorum: Küçükkaya o soruyu neden soramadı?

Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, dün akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Tarihi Buluşma’da dikkat çeken detayları aksam.com.tr’ye değerlendirdi. Pazarcı, moderatör İsmail Küçükkaya’nın herkesçe merak edilen soruları sormadığını belirterek, "Moderatör birtakım eleştirilerin üzerini örtmek için görev almış izlenimi bıraktı." dedi.

Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Türkiye’yi ekrana kilitleyen AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu buluşmasını değerlendirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Emin Pazarcı, “Yayın boyunca Ekrem İmamoğlu’nun illüzyonlarını izledik. Doğruluğunu yüzde 100 bildiğimiz konularda bile yalan söyledi. Mesela valiye kullandığı ifadeleri reddetti, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi ama FETÖ’nün belediyeler imamına ihaleler verdiği ortaya çıktı.” ifadesini kullandı.

Dün akşam gerçekleşen ortak yayında moderatörün sorulması gerekenleri sormadığına dikkat çeken Emin Pazarcı, “Dün akşamki yayın kötü bir yayındı, moderatör taraflı ve yanlıydı. Küçükkaya yayının ilk başlangıcında Ekrem İmamoğlu’nu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak anons etti. Sorularıyla da taraflılığını ortaya koydu, sorulması pek çok konuyu sormadı. Binali Bey’in süresini yeterince kullanmasını önledi ve sözünü kesti, müdahale edilmesi gereken yerlerde müdahale etmedi.” şeklinde konuştu.

“DOĞRULUĞUNU YÜZDE 100 BİLDİĞİMİZ KONULARDA BİLE YALAN SÖYLEDİ”

Binali Yıldırım’ın bazı konulara açıklık getirmeye çalıştığı zamanlarda Küçükkaya’nın müdahalelerini gördüğünü aktaran Pazarcı, “Vurucu noktalarda yayını âdete önlemeye çalıştı. Bir de hayatımda ilk kez kendisine zorla teşekkür ettiren bir moderatör gördüm. Yayını bitirirken bile komik bir tavırla bitirdi.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun yayın boyunca gerçekleri sakladığını ve doğru olmayan bilgilerle sonuç almaya çalıştığını belirten Pazarcı, “Yayın boyunca Ekrem İmamoğlu’nun illüzyonlarını izledik. Doğruluğunu yüzde 100 bildiğimiz konularda bile yalan söyledi. Mesela valiye kullandığı ifadeleri reddetti, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi ama FETÖ’nün belediyeler imamına ihaleler verdiği ortaya çıktı. Geçmişte Samanyolu TV’de yaptığı yorumları biliyoruz. Bunların dışında pek çok soruya net cevap veremedi. Binali Yıldırım verdiği net cevaplarla İmamoğlu’nun yalan söylediğini net olarak ortaya koydu.” diye konuştu.

“SORULMASI GEREKEN SORULAR SORULMADI”

İmamoğlu’nun yayın boyunca doğrularını söylemediğinin altını çizen Pazarcı, “Sayın Yıldırım öğrencilere burs projesinden bahsetti. İmamoğlu bunu seçim vaadi olarak ortaya koyduğundan bahsetti; fakat hepimiz biliyoruz ki CHP, Anayasa Mahkemesine başvurup öğrenci burslarını iptal ettirdi. İmamoğlu bunu bilmesine rağmen kamuoyuna bunu proje olarak sundu. Eskiden öğrencilere zaten burslar veriliyordu, CHP Anayasa Mahkemesine başvurarak gençlere burs verilmesini önledi.” ifadelerini kullandı.

Moderatörün herkesin tartıştığı ve merak ettiği soruları sormadığını dile getiren Pazarcı, “Sorulacak çok soru vardı, mesela: ‘İmamoğlu, FETÖ-PKK ve bütün emperyalist güçler, Yunanistan’da Kıbrıslı Rumlar ve bütün Türkiye’ye karşı olan güçler sizin arkanızda ve sizi destekliyor. Neden sizi destekliyorlar ve sizden beklentileri neler? Siz seçilirseniz bu beklentileri karşılayacak mısınız?’ Herkesin aklında bu soru vardı. Moderatör birtakım eleştirilerin üzerini örtmek için görev almış izlenimi bıraktı.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Aksam.com.tr

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu
Türkiye'den Çipras'a yanıt
Pakistan'da çekirge istilası
Pazarcı’dan dikkat çeken yorum: Küçükkaya o soruyu neden soramadı?
Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Bu araba pazarında yok yok: İstanbul’un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik
Yeni askerlik sistemi ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi...
Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
Diagne için resmi açıklama geldi
İşte o harita... Türkiye'siz şansları yok...
Konut alacaklar dikkat... Ziraat Bankası bugün başlattı...
Roman Neustadter Beşiktaş'a gidiyor
Pelin Batu: Sokrates'e, Platon'a fahişeler fikir verirdi
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı
Bu detayları biliyor musunuz? Çifte tazminat almak için...
Sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! İşte akıbeti...
Binali Yıldırım'dan canlı yayın sonrası ilk mesaj
TÜRGEV'den CHP adayının açıklamalarına tepki!
SSK'lı emekliye Temmuz zammı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP'li Belediye kıyıma devam ediyor! Mezarcı olmayınca işten kovuldu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ