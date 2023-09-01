Pazar tezgahından kampüse!

İskenderun'da babasıyla birlikte haftanın üç günü pazarda tezgah açan Nurullah, üniversiteyi tam burslu kazandı. Sebze satarak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Nurullah 'İmkansızlıkların başarıya engel olamayacağını pazardaki yaşıtlarıma göstermiş oldum' dedi.

DEPREMDE ARKADAŞINI KAYBETTİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nurullah Elbir, geçen yıl Dörtyol Fen Lisesi'nden mezun oldu. Girdiği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndan yeterli puanı alamadı ve tercihte bulunmadı. Yeniden sınava hazırlanan Nurullah, harçlığını çıkarmak için haftanın üç günü de babasının semt pazarında açtığı sebze tezgahında çalıştı. Bu dönemde depremleri yaşayan genç, felakette, moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okuyan arkadaşını da kaybetti.

İSTERLERSE ONLAR DA BAŞARABİLİR

Depremin ardından babasıyla gönüllü olarak depremzedeler için yardım da dağıtan Nurullah, hem kendi hem de arkadaşının yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için bulduğu her fırsatta derslerine yoğun şekilde çalıştı. YKS'de iyi bir puan alarak tercihte bulunan Nurullah, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü tam burslu kazandı. Nurullah "Pazarda çalışan çocuklar gerçekten istedikleri zaman bir yerlere gelebileceklerini görecekler" dedi.

6 kardeş olduklarını ve babasının semt pazarında açtığı sebze tezgahı sayesinde geçimlerini sağladıklarını söyleyen Nurullah Elbir "Bir şeyleri istediğim zaman başarabileceğimi gösterdim" dedi.