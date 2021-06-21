  • BIST
    1391.73
  • Dolar
    8,7598
  • Euro
    10,4254
  • Altın
    502,0370
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ve Ukrayna ortak uzay roketi fırlatabilir
Dikkat çeken Türkiye açıklaması
İngiltere Başbakanı Johnson söz dinlemedi: İstihbarat telefonuna el koydu
Türkiye'den diplomasi dersi: 50'nin üzerinde ikili görüşme
Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?
AB'de Türkiye gündemi! Olumlu sinyaller geliyor
Zaharova'dan ABD'ye tehdit: Karşılıksız kalmaz!
Karabağ hezimeti sonrası büyük sürpriz!
"Türkiye, AB için ne kadar önemli?" sorusuna böyle cevap verdi
Dijital dönüşümün yolu insana yatırımdan geçiyor
Macron'a soğuk duş: Bu durumun endişe verici
Mavi Vatan'da yeni dönem! Seri üretime geçiyor
Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Erşan Kuneri sete çıktı
İlk doz İrem'i güzelleştirdi
24 saatte ili milyon izleme
Kolombiya'dan çalıntı şarkı iddiası
Kahramanımız babalar
Gebeleri bekleyen tehlike: Protein kaçağı
Beyin sağlığını ölçmek mümkün
Skolyozu olanlar dikkat!
İlgili babaların çocukları daha başarılı oluyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Haziran
21 Haziran 2021 Pazartesi 12:36:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 12:36:00

Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?

ABONE OL

Kabinede gündem kısıtlamalar. Kabine bugün son rakamları masaya yatıracak. Pazar kısıtlamasının kalkması ya da esnemesi gündemde.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.

GEVŞEME BEKLENTİSİ

Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE KISITLAMA
Finalistler belli oldu

Finalistler belli oldu
65 bin liralık çalıntı iddiası

65 bin liralık çalıntı iddiası
Teşkilat hikayesi İsrail'de

Teşkilat hikayesi İsrail'de
Konserler için geri sayım

Konserler için geri sayım
Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı

Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı
Aşka ikinci şans

Aşka ikinci şans
Florida'da yorgunluk atıyorlar

Florida'da yorgunluk atıyorlar
Fenomenlerle klip

Fenomenlerle klip
Açar'a 15 gün yürüme yasağı

Açar'a 15 gün yürüme yasağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER