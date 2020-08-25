Paylaşımları büyük tepki çekmişti! İçişleri Bakanlığı uygunsuz paylaşımlar yapan hesabın kullanıcısını yakaladı
Kaynak: DHA
Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapan ve adı 'Elif Sarı' olduğu iddia edilen profilin sahte olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu fotoğrafları paylaşan ‘elif.antplii' rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahsın yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı hesabı kullanan Y.E. adlı kişinin Gaziantep'te yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğrafları ile mesajların sosyal medyada paylaşılması ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin' etiketi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y. E. isimli erkek şahıs, Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y. E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" denildi.
- Paylaşımları büyük tepki çekmişti! İçişleri Bakanlığı uygunsuz paylaşımlar yapan hesabın kullanıcısını yakaladı
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