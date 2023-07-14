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14 Temmuz 2023 Cuma 07:34:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 07:34:00

partili kasaba

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Kayseri'de kediler için içerisinde salıncak, bank, kaydırak, kum havuzu gibi alanların olduğu bir kasaba oluşturuldu. Patili dostların bu mekanı 'kedi fobisi' olanlar ile kedi seven ancak evinde bakma imkanı olmayanları can dostlarla bir araya getiriyor.

Kayseri'de kediler için içerisinde salıncak, bank, kaydırak, kum havuzu gibi alanların olduğu bir kasaba oluşturuldu. Patili dostların bu mekanı 'kedi fobisi' olanlar ile kedi seven ancak evinde bakma imkanı olmayanları can dostlarla bir araya getiriyor.

BUNGALOV EVLERİ BİLE VAR

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından 'Kedi Kasabası' oluşturuldu. Yakut Mahallesi'nde 500 metrekare alan üzerine kurulan 50 kedi kapasiteli merkezde 11 türden 25 kedinin beslenme, tedavi ve barınma gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Veteriner hekim gözetimindeki kediler, kendileri için hazırlanan kum havuzu, oyun alanı, bungalov kulübeler, köprü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı gibi alanlarda vakit geçiriyor.

11 IRKTAN 25 KEDİ YAŞIYOR

Alanda 11 ırktan 25 kedi bulunduğunu anlatan Uzman veteriner Mehmet Cingil, "Bombay, Van kedisi, Ankara kedisi, tekir, Norveç, British Shorthair, Scottish gibi pek çok kedimiz var. Kedilerin rutin bakımlarını ve aşı kontrollerini yapıyoruz. Bakımlarını, temizliklerini düzenli yapıyoruz. Kedilerimizin de dinlenmeye ihtiyaçları olduğu için pazartesi ve cuma günleri hariç haftanın diğer günleri 13.00-16.00 arası hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Kayseri Ankara kedisi British Shorthair Scottish
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