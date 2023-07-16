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16 Temmuz 2023 Pazar 07:49:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 07:49:00

Patara'da gönüllü nöbeti

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Deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından Patara Plajı'nda bu yıl 250 caretta caretta yuvası tespit edildi. Üzerine kafes konulan yuvalar, uyarıcı tabelalar ile koruma altına alınırken gönüllüler de gece gündüz nöbet tutuyor.

Deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından Patara Plajı'nda bu yıl 250 caretta caretta yuvası tespit edildi. Üzerine kafes konulan yuvalar, uyarıcı tabelalar ile koruma altına alınırken gönüllüler de gece gündüz nöbet tutuyor.

ADETA DEVRİYE GEZİYORLAR

Türkiye'nin önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından Patara Plajı'nda bu yıl tespit edilen 250 caretta caretta yuvası, bölgede çalışma yürüten akademisyen ve gönüllülerce korunuyor. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve gönüllüler geceden başlayıp sabah saatlerine kadar plajda adeta devriye gezerek yuvaları koruyor.

NUMARALARLA MARKALANDI

Yuvaları kafeslerle koruma altına aldıklarını anlatan Ayfer Şirin, "Bu yuvaları tilki, domuz gibi predatörlere karşı koruyoruz. Hem de bilgilendirici tabelalar ile farkındalığı arttırıyoruz. Yuva yapmak için karaya çıkan deniz kaplumbağalarının ölçülerini alıyoruz. Her birine numara verip markalıyoruz. Böylece kaplumbağa yuva yapmak için tekrar sahile geldiğinde değişimi takip edebiliyoruz" dedi.

PLAJA GECE GİRİŞ YASAK

Plaj 20.00-08.00 saatleri arasında kullanıma kapalı. Böylece kaplumbağalar rahatsız olmadan kolaylıkla gelip, yuvalarını yapabiliyor. Yuvaların olduğu yerde güneşlenmek, şemsiye açmak gibi faaliyetler kısıtlı.

Çalışmalara katılan gönüllülerden Onur Alp Deniz nesli tükenme tehlikesi altındaki bir canlı için mücadele etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Gönüllülerden Pınar Türkmenoğlu deniz kıyısına yakın yapılan yuvalardaki yumurtaları korumak için yuvayı bazen daha üst bölgelere taşıyarak yumurtaları yeniden kuma gömdüklerini belirtti.

Etiketler : Deniz kaplumbağası Onur Alp Deniz 250 caretta caretta yuvası
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