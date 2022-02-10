Paşinyan'dan Türkiye'ye kritik mesaj

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10 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 12:24:00

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: İmzalar atılmalı

Kaynak: Sputnik

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak demiryolu için gereken imzaların atılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz." ifadesinde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ı Ermeni topraklarından geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryoluyla ilgili anlaşmanın imzalanması gerektiğini söyledi.

Ermenistan parlamentosunda vekillerin soruların cevaplayan Paşinyan, Karabağ'da açılması planlanan demiryolu hakkında "Bunun yasal olarak kayıt altına alınması, kağıt üzerinde imzalanması gerekiyor" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan ve Rusya'ya karayollarının açılmasıyla ilgili teklifler de sunduğunu anlatan Paşinyan, Azerbaycan'dan olumlu yanıt almaları halinde karayollarının yenilenmesi ve inşasıyla ilgili çalışmaları yürütmeye hazır olduklarını vurguladı.

'AZERBAYCAN'LA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMAYI, TÜRKİYE'YLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Sputnik'te yer alan habere göre, Paşinyan, hükümet olarak hedeflerinin Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak olduğunu belirtti.

Paşinyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümetimizin hedefi, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak. Müzakerelere hazırız. Müzakerelerin formatını daha önce söyledik, bu biliniyor."

'TÜRKİYE'DEN OLUMLU SİNYALLER ALIYORUZ'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ikinci görüşmesinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşeceğini kaydederek "Bu görüşmede, özel temsilciler arasında devlet sınırının açılmasına ve diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik kapsamlı müzakerelere başlanacağını umuyoruz. Ankara'dan olumlu sinyaller alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karabağ'da ulaşım hatları açılması konusu, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin olarak 9 Kasım 2020'de vardıkları anlaşmada yer almıştı.

Anlaşmanın 9. maddesinde "Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj kaldırılır. Ermenistan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların her iki yönde sorunsuz şekilde seyahat etmesinin organizasyonu amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşımın güvenliğini garanti eder. Ulaşımın kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Sınır Birimi organları tarafından gerçekleştirilir. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yollarının inşası sağlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Etiketler : Ermenistan Nikol Paşinyan Azerbaycan
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