Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Haritayı verdi!

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13 Haziran 2021 Pazar 14:02:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 14:02:00

Paşinyan, Azerbaycan'a mayın tarlalarına ait haritaların küçük bir kısmını verdiklerini söyledi

Kaynak: AA

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan yönetimine mayın tarlalarına ilişkin haritaların hepsini vermediklerini belirterek, 'Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı.' dedi.

Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edilmesini Yegvard şehrinde düzenlediği mitingde değerlendirdi.

Ermenistan'da muhalefetin, Azerbaycan yönetimine tüm mayın tarlalarına ait haritaları verdiğine yönelik kendisine eleştirilerde bulunduğunu anlatan Paşinyan, "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı." ifadesini kullandı.

Paşinyan, benzer bir değişimin Aralık 2020'de de yapıldığını belirterek, "Ancak bu haritalar, Ermenistan'ın veya Azerbaycan'ın pozisyonlarını paylaşmıyor. Söz konusu haritalar, Azerbaycan yakınlarında bulunanları gösteriyor." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edildiğini duyurmuştu.

Etiketler : Paşinyan AZERBACAN ERMENİSTAN MAYIN
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