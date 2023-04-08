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08 Nisan 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 11:30:00

Partilerin oy pusulasındaki yerleri için bugün YSK'da kura çekilecek

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine yaklaşıyor. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekilecek. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar günü en geç saat 17.00'de YSK'ya teslim edecek.

Seçim takvimi işliyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak. Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

SİYASİ PARTİLER LİSTELERİNİ 9 NİSAN'A KADAR TESLİM EDECEK

İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.

Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak.

19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

Etiketler : yuksek seçim kurulu oy pusulası siyasi partiler seçim

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