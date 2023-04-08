Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! Cumhur İttifakı 8. sırada
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi gerçekleşti. Cumhur İttifakı seçim pusulasında 8'inci sırada, Millet İttifakı 18'inci sırada yer aldı.
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi gerçekleşti.
Kura sonucuna göre sıralama şöyle:
Cumhur İttifakı: 8
Millet İttifakı: 18
ATA İttifakı: 19
Bağımsız Türkiye Partisi: 20
Anavatan Partisi: 12
Türkiye Değişim Partisi: 2
Vatan Partisi: 16
Milli Yol Partisi: 15
Halkın Kurtuluş Partisi: 14
Halk ve Özgürlükler Partisi: 4
Sosyalist İttifak: 5
Güç birliği Partisi: 17
Emek ve Özgürlük İttifakı: 9
Yeni Türkiye Partisi: 1
Genç Parti: 6
Yenilik Partisi: 13
Büyük Türkiye Partisi: 10
Millet Partisi: 3
Adalet Birlik Partisi: 11
Memleket Partisi: 7
İttifakların kendi içerisindeki sıralamaları şöyle:
ATA İttifakı'nda sıralama
Zafer Partisi: 2
Adalet Partisi: 1
Cumhur İttifakı'nda sıralama
MHP: 4
AK Parti: 2
Yeniden Refah Partisi: 3
Büyük Birlik Partisi: 1
Emek ve Özgürlük İttifakı'nda sıralama
Yeşil Sol Parti: 1
Türkiye İşçi Parti: 2
Millet İttifakı'nda sıralama:
İYİ Parti: 5
Gelecek Partisi: 1
DEVA Partisi: 3
CHP: 4
Saadet Partisi: 6
Demokrat Parti: 2
Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda sıralama:
Sol Parti: 3
Türkiye Komünist Hareket: 2
Türkiye Komünist Partisi: 1
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