VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin Limanında 97 kilo 500 gram kokain ele geçirdi
Yaşlı ve engellilerin nisan ayı aylıkları hesaplara yatırıldı
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı
Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım
Sanatsal cazibe merkezi olacak tarihi Alsancak Tekel Fabrikası 29 Nisan'da açılacak
08 Nisan 2023 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 14:00:00

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! Cumhur İttifakı 8. sırada

ABONE OL

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi gerçekleşti. Cumhur İttifakı seçim pusulasında 8'inci sırada, Millet İttifakı 18'inci sırada yer aldı.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi gerçekleşti.

Kura sonucuna göre sıralama şöyle:

Cumhur İttifakı: 8

Millet İttifakı: 18

ATA İttifakı: 19

Bağımsız Türkiye Partisi: 20

Anavatan Partisi: 12

Türkiye Değişim Partisi: 2

Vatan Partisi: 16

Milli Yol Partisi: 15

Halkın Kurtuluş Partisi: 14

Halk ve Özgürlükler Partisi: 4

Sosyalist İttifak: 5

Güç birliği Partisi: 17

Emek ve Özgürlük İttifakı: 9

Yeni Türkiye Partisi: 1

Genç Parti: 6

Yenilik Partisi: 13

Büyük Türkiye Partisi: 10

Millet Partisi: 3

Adalet Birlik Partisi: 11

Memleket Partisi: 7

İttifakların kendi içerisindeki sıralamaları şöyle:

ATA İttifakı'nda sıralama

Zafer Partisi: 2

Adalet Partisi: 1

Cumhur İttifakı'nda sıralama

MHP: 4

AK Parti: 2

Yeniden Refah Partisi: 3

Büyük Birlik Partisi: 1

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda sıralama

Yeşil Sol Parti: 1

Türkiye İşçi Parti: 2

Millet İttifakı'nda sıralama:

İYİ Parti: 5

Gelecek Partisi: 1

DEVA Partisi: 3

CHP: 4

Saadet Partisi: 6

Demokrat Parti: 2

Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda sıralama:

Sol Parti: 3

Türkiye Komünist Hareket: 2

Türkiye Komünist Partisi: 1

Etiketler : 14 mayıs genel seçim oy pusulası siyasi parti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX